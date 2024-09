9/11: Treppenlauf auf dem Betze in Kaiserslautern

Erinnerung an den 11. September 2001: Terroristen steuerten Flugzeuge unter anderem in das World Trade Centre in New York. Mehr als 2.600 Menschen kamen ums Leben. Feuerwehrleute wurden damals zu Helden, aber viele von ihnen starben. An sie wurde heute in Kaiserslautern erinnert, mit einem Treppenlauf.