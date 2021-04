Rheinland-Pfalz will den Impfstoff von Astrazeneca weiter nicht für alle Altersgruppen freigeben, andere Bundesländer schon. Laut Gesundheitsministerium stellt sich die Frage gar nicht, da genug Leute über 60 noch auf ihren Astrazeneca-Termin warten. So sieht das auch Professor Bodo Plachter, Virologe an der Unimedizin Mainz. mehr...