37 Delegierte und ein Kandidat aus RLP bei Wahl dabei

Bei der Wahl des neuen Bundespräsidenten am Sonntag in Berlin ist Rheinland-Pfalz sowohl bei den Kandidaten als auch mit 37 Delegierten vertreten. Insgesamt kommen rund 70 Wahlleute aus dem Land.

Was haben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Biontech-Gründerin Özlem Türeci, Paralympic-Dressurreiterin Britta Näpel aus Wonsheim und Claudia Theobald vom Kita-Fachkräfteverband Rheinland-Pfalz gemeinsam? Sie können den neuen Bundespräsidenten mitbestimmen, sie sind bei der Wahl in Berlin dabei. Sie gehören zu den 37 Delegierten, die der rheinland-pfälzische Landtag in die Bundesversammlung entsendet, die das Staatsoberhaupt wählt.

Die rheinland-pfälzischen Delegierten sind überwiegend Mitglieder der Landtagsfraktionen, wie die Fraktionsvorsitzenden Christian Baldauf (CDU), Michael Frisch (AfD) oder Joachim Streit von den Freien Wählern. Die Fraktionen können aber auch Persönlichkeiten aus anderen Bereichen des öffentlichen Lebens oder einfachen Bürgern ein Mandat für die Wahl des Bundespräsidenten erteilen, wie zum Beispiel der Intensivpflegerin Cornelia Nikolay aus Linz am Rhein.

.

Zu den prominentesten Wahlleuten gehören dieses Mal Fußball-Bundestrainer Hansi Flick, der Virologe Christian Drosten, Schlagersänger Roland Kaiser und Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die für andere Bundesländer an der Wahl teilnehmen. Die nominierten Wahlleute stellen die eine Hälfte der Bundesversammlung, die andere Hälfte stellen die 736 Bundestagsabgeordneten von denen 36 aus Rheinland-Pfalz kommen.

Parteien haben zudem die Möglichkeit, Kandidaten oder Kandidatinnen für das Amt des Bundespräsidenten aufzustellen. Der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bewirbt sich für eine zweite Amtszeit. Er wird sowohl von der Ampelkoalition unterstützt - also SPD, Grünen und FDP - als auch von CDU/CSU. Damit gilt er als klarer Favorit. Die Freien Wähler, die AfD und die Linke gehen mit eigenen Kandidaten in die Wahl.

Für die Linke bewirbt sich der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert um das Amt des Bundespräsidenten. Der 65-Jährige hat zwar praktisch keine Chance. Doch Trabert und die Linke hoffen auf Aufmerksamkeit für ihre Politik und ihre sozialen Ziele. "Meine Kandidatur steht unter dem Slogan: Mehr soziale Gerechtigkeit wagen", sagte Trabert.

Viele Politiker wüssten etwa nicht, was es bedeute, von Hartz IV leben zu müssen. Es müsse Aufgabe eines Bundespräsidenten sein, das Thema der Ungleichheit in Deutschland stärker zu akzentuieren. Trabert ist Arzt und Professor für Sozialmedizin in Mainz und Gründer des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland.

Von der AfD wurde der umstrittene Chef der ultrakonservativen Werteunion Max Otte (CDU) nominiert. Die Freien Wähler schicken Stefanie Gebauer ins Rennen. Die Astrophysikerin aus Brandenburg ist die einzige Frau, die sich um das höchste Staatsamt bewirbt.

Die Wahl des deutschen Staatsoberhauptes findet alle fünf Jahre statt. Das Bundespräsidentenamt ist auf zwei Amtszeiten begrenzt.