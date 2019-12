Im Kampf gegen Armut hat die rheinland-pfälzische Landesregierung eine Reihe von Sofort-Maßnahmen ab 2020 angekündigt. Insgesamt sollen rund 700.000 Euro pro Jahr investiert werden.

Dazu gehörten, so Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Montag, zum Beispiel sogenannte Orte des Zusammenhalts, in denen Projekte zur Armutsbekämpfung und -vorbeugung angeboten werden sollen. Alleine für diese seien in den nächsten beiden Jahren je 60.000 Euro vorgesehen.

Hilfe für Wohnungslos und Menschen ohne Krankenversicherung

Außerdem sollen in sechs Kommunen lokale Servicestellen mit Lotsenfunktion eingerichtet werden. Dazu gehörten Armutshelfer, die Bedürftige unterstützten. Die Kommunen sollen dafür bis zu 25.000 Euro erhalten, denselben Betrag müssten sie selbst aufbringen. Geplant sei auch die Einrichtung einer Fachberatung für Wohnraumsicherung, sowohl für Obdachlose als auch für Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind.

An die Anfang September eingerichtete Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung hätten sich monatlich bisher rund 30 Betroffene gewandt, erklärte Bätzing-Lichtenthäler.

Die Inititative der Landesregierung gegen Armut wurde 2017 begonnen.