Die Fernsehfastnacht feiert Jubiläum! Partylaune auch bei Mainz 05 nach Sieg in Heidenheim. Ein lauter Knall der anderen Art: Geldautomatensprengung in Kordel. Mehr dazu im Ticker!

Bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Germersheim sind vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kamen sie in Krankenhäuser. Bei dem Feuer heute früh waren vier Container der Obdachlosenunterkunft vollständig ausgebrannt. Auch die weiteren Container sind nicht mehr bewohnbar.

Fast jeder sechsten Biogasanlage in der Region Trier droht offenbar das Aus. Grund ist laut Fachverband Biogas, dass die 20-jährige staatliche Förderung bei rund 30 Anlagen ausläuft. Zwar gebe es Möglichkeiten, die Anlagen weiter zu fördern, dazu seien allerdings teure Umbaumaßnahmen nötig, die nur teilweise bezuschusst würden.

9:30 Uhr Kurzer historischer Abriss - der 17. Februar im Jahr... 2000: Der Softwarehersteller Microsoft stellt in San Francisco sein neues Betriebssystem Windows 2000 vor. Das Programm gilt mit einem Entwicklungsaufwand von zwei Milliarden US-Dollar als bis dahin größtes kommerzielles Software-Projekt der Computergeschichte. 1955: Die "Mutter aller Fastnachtssendungen" wird erstmals im Fernsehen übertragen. "Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht" feiert heute seinen 70. Geburtstag. 1955: Die Kultusminister der Länder verabschieden das Düsseldorfer Abkommen, mit dem ein gemeinsamer Rahmen für das allgemeinbildende Schulwesen in der Bundesrepublik geschaffen wird. 1600: Der italienische Philosoph und Astronom Giordano Bruno wird in Rom nach siebenjähriger Gefangenschaft als Ketzer verbrannt.

Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim hat einen Mann erwischt, der bei Waldlaubersheim mit 192 km/h unterwegs war, obwohl dort maximal Tempo 130 erlaubt ist. Bei der anschließenden Kontrolle habe der Mann zugegeben, dass er so schnell gefahren sei, um pünktlich zu seiner eigenen Geburtstagsfeier zu kommen. Als "Geburtstagsgeschenk" erwartet den Mann nun laut Polizei ein Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

8:45 Uhr 🐜 Drüsenameisen krabbeln nach Rheinland-Pfalz Sie kamen vermutlich als blinde Passagiere in Kübelpflanzen, und wenn sie einmal da sind, wird man sie kaum mehr los: Drüsenameisen heißen die neuen Probleminsekten, die unter anderem schon in Herxheim und Neustadt an der Weinstraße in Erscheinung getreten sind. Und so eine Drüsenameise kommt selten allein: Die Art bildet Superkolonien mit Millionen Tieren aus. Und wenn die Drüsenameisen sich nicht gerade vermehren, graben sie und richten so große Schäden an. Experten raten deshalb: Wer den Verdacht hat, dass bei ihm Drüsenameisen herumkrabbeln, sollte sich schnell um die Bekämpfung kümmern! Mehr dazu könnt ihr in diesem Artikel lesen: Ameisenart richtet Schäden an Große Drüsenameise wird auch in Rheinland-Pfalz zum Problem Wo sie einmal auftauchen, wimmelt es bald nur so von den kleinen Krabbeltieren: Große Drüsenameisen treten auch in Rheinland-Pfalz in immer mehr Kommunen auf. 13:00 Uhr Der Nachmittag SWR1 Rheinland-Pfalz Sendung am So. , 16.2.2025 13:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

Vor dem Amtsgericht in Speyer geht es heute um eine Schlägerei an der örtlichen Berufsschule, die damit endete, dass ein damals 18-Jähriger durch einen Messerstich schwer verletzt wurde. Angeklagt sind zwei junge Männer im Alter von 17 und 22 Jahren. Sie sollen sich im vergangenen März mit dem Opfer gestritten haben. Der Streit wurde handgreiflich: Die mutmaßlichen Täter sollen auf den 18-Jährigen und auf Umstehende, die helfen wollten, eingeschlagen und eingetreten haben. Zum Schluss haben sie laut Anklage ihrem Opfer ein Messer in den Rücken gerammt.

Ab heute werden in Kaiserslautern rund 16.000 Gelbe Tonnen verteilt. Nach Angaben der Stadt wird das bis Ende März dauern. Bei einer Befragung hatten sich 90 Prozent der Menschen in der Innenstadt von Kaiserslautern dafür ausgesprochen, dass es künftig Gelbe Tonnen statt Gelber Säcke geben soll.

8:05 Uhr Die erste Wahl für eingebürgerte Menschen in Rheinland-Pfalz Nur noch fünf Tage bis zur Bundestagswahl! Erinnert ihr euch noch, wann ihr das erste Mal zur Wahl gegangen seid? Mich hat es damals schon mit einem gewissen Stolz erfüllt, wahlberechtigt zu sein und über die politische Zukunft im Land mitentscheiden zu dürfen. Bei Erstwählerinnen und Erstwählern denkt man in der Regel an 18-Jährige - aber nicht alle sind so jung: Wir haben mit fünf Menschen gesprochen, die nach Rheinland-Pfalz eingewandert sind und erst seit kurzem einen deutschen Pass haben. Sie haben uns von ihren Wünschen und Hoffnungen erzählt. Die Geschichten von Abdul, Souzan, Mahdi, Arezoo und Ahmed seht und lest ihr hier: Rheinland-Pfalz Was bewegt eingebürgerte Erstwähler? Erste Wahl: "Ich möchte wählen - wegen Sicherheit, wegen der Zukunft" Welche Wünsche und Sorgen haben eingebürgerte Erstwähler vor der Bundestagswahl? Diese Frage haben fünf Menschen aus Rheinland-Pfalz vor ihrer ersten Wahl beantwortet.

Vor dem Landgericht Bad Kreuznach geht es heute um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Laut Anklage waren die beiden Nachbarn aus Fürfeld im vergangenen August zum wiederholten Mal aneinandergeraten. Der Angeklagte soll schließlich einen Revolver geholt haben - nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft war er entschlossen, seinen Kontrahenten zu töten. Er sei in dessen Garten gelaufen, habe auf den Kopf des Mannes gezielt und zwei Mal abgedrückt. Als sich aber kein Schuss gelöst habe, sei der Angeklagte darüber so wütend geworden, dass er mit dem Revolver mehrmals auf seinen Nachbarn eingeschlagen habe. Dieser sei am Kopf und am Arm verletzt worden, habe aber letztlich seinem Angreifer die Waffe entreißen können.

7:45 Uhr 🐟 KI soll Fischleben retten Wenn Aale auf dem Weg zu ihren Laichgewässern durch die Mosel schwimmen, dann ist das ein richtiges Himmelfahrtskommando. Denn die zehn Staustufen, die sie dabei passieren müssen, sind für sie lebensgefährlich. Die Fische können nämlich in die Turbinen der Wasserkraftwerke geraten. Abhilfe könnte Künstliche Intelligenz schaffen. An der Schleuse Zeltingen-Rachtig wird die KI gerade getestet. Wie genau das funktioniert, könnt ihr hier nachhören:

7:35 Uhr Demonstrationen für Vielfalt und Toleranz Auch am vergangenen Wochenende sind bei uns in Rheinland-Pfalz wieder tausende Menschen für Vielfalt, Demokratie und Toleranz auf die Straße gegangen. Große Demonstrationen gab es am Samstag unter anderem in Mainz, Worms und Trier. Auch gestern wurde demonstriert: In Ahrweiler kamen laut Polizei schätzungsweise 250 Menschen zu einer Kundgebung gegen Hass und rechtsextreme Hetze. In Bad Marienberg im Westerwald gab es eine Lichterdemo für Demokratie. Vor Bundestagswahl Tausende bei Demonstrationen für Demokratie und Toleranz in RLP Am Wochenende gehen in ganz Deutschland wieder Menschen für Demokratie und Vielfalt auf die Straße. In RLP beteiligten sich allein am Samstag Tausende an Protestaktionen. 13:00 Uhr PUSH SWR3 Sendung am Mo. , 17.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:20 Uhr Junge Erwachsene, geht wählen! Dass unsere Gesellschaft immer älter wird, ist kein Geheimnis. Die Zahlen, die rund um die Bundestagswahl bekannt wurden, haben mich aber doch überrascht: Nach einer Schätzung des Landeswahlleiters sind knapp 59 Prozent der Wahlberechtigten über 50 Jahre alt! Nur etwa 14 Prozent seien unter 30. Man kann sich vorstellen, dass viele junge Leute deswegen frustriert sind, weil sie befürchten, dass Politik vorzugsweise für die Älteren gemacht wird. Meine Kollegin Denise Thomas hat sich mit der Frage befasst, ob das wirklich so ist – und sie erklärt euch, warum junge Leute jetzt erst recht zur Wahl gehen sollten.

7:10 Uhr Blick in die große, weite Welt Die Gewerkschaften, der Bund und die kommunalen Arbeitgeber setzen heute ihre Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst fort. Die Gespräche betreffen rund 2,5 Millionen Beschäftigte des Bundes und der Kommunen. Das sind unter anderem Erzieher, Krankenpfleger, Busfahrer und Feuerwehrleute sowie zahlreiche weitere Berufsgruppen. In den vergangenen Tagen hatten sie vielerorts mit Warnstreiks auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vereinbart heute mit dem Land Brandenburg die Einrichtung eines Zentrums für Flüchtlinge, für deren Asylverfahren ein anderer EU-Staat zuständig ist. Das sogenannte Dublin-Zentrum soll helfen, diese Asylbewerber schneller zurückzuführen. Eine der Regelungen des Dublin-Verfahrens besagt, dass in vielen Fällen derjenige Staat für die Abwicklung eines Asylverfahrens zuständig ist, in dem der Geflüchtete zuerst EU-Boden betreten hat. In der Praxis funktionieren die Rücküberstellungen in das jeweilige EU-Land aber oft nicht. In Paris wollen europäische Staats- und Regierungschefs heute über die Pläne von US-Präsident Donald Trump zu einer möglichen Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten. Zu dem informellen Treffen werden die Regierungschefs Deutschlands, Großbritanniens, Italiens, Polens, Spaniens, der Niederlande und Dänemarks erwartet. Sie wehren sich gegen den Plan der USA, im Alleingang mit Russland zu einer Beendigung des Ukraine-Kriegs zu kommen.

7:00 Uhr Kleines Quiz zur Fernsehfastnacht dpa Bildfunk picture alliance / Andreas Arnold/dpa | Andreas Arnold Helau und Happy Birthday! 🥳 Heute vor genau 70 Jahren, am 17. Februar 1955, erblickte die Fastnachts-Sendung "Mainz bleibt Mainz“ das Licht der (Fernseh)-Welt. Ausgestrahlt wurde sie vom damaligen Südwestfunk. Ein knappes Jahrzehnt später, am 5. Februar 1964, hatte "Mainz bleibt Mainz" mit 89 Prozent die höchste jemals gemessene Einschaltquote. Von allen Fastnachtern hier möchte ich jetzt wissen: Warum genau war "Mainz bleibt Mainz“ 1964 in aller Munde? 89 Prozent Einschaltquote? Kann nicht sein, das Messgerät war kaputt. Legendärer Auftritt: Ernst Neger sang erstmals "Humba Täterä". Fortschritt durch Technik: Die Sendung lief erstmals in Farbe. irrelevant: 89 Prozent Einschaltquote? Kann nicht sein, das Messgerät war kaputt.

richtige Antwort: Legendärer Auftritt: Ernst Neger sang erstmals "Humba Täterä". Legendärer Auftritt: Ernst Neger sang erstmals "Humba Täterä".

irrelevant: Fortschritt durch Technik: Die Sendung lief erstmals in Farbe. Die gegebene Antwort ist Antwort 2 ist richtig. Ernst Neger brachte mit der Humba den Saal derart zum Toben, dass das Publikum eine Zugabe nach der nächsten verlangte. Die Sendung wurde eine Stunde überzogen.

6:50 Uhr "Zugehört": Von Kinderarmut Betroffene appelliert an Bundesregierung In unserer Serie "Zugehört" erzählen uns Menschen vor der Bundestagswahl, welche Sorgen sie gerade umtreiben. Alexandra (Name geändert, weil sie anonym bleiben möchte), 44, aus Rheinhessen, war von Kinderarmut betroffen. Mittlerweile wird sie als Erzieherin mit dem Problem konfrontiert. Was Alexandra in ihrer Kindheit und ihrem Kita-Alltag bereits erlebt hat und was sie von der neuen Bundesregierung fordert, seht ihr hier im Video:

Von heute an wird für voraussichtlich sieben Wochen der Zollhoftunnel gesperrt. Er ist die wichtigste Verbindung zwischen dem Rheinufer Süd und der Stadtmitte. Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten. Die Stadt rechnet mit langen Staus.

In Kordel in der Eifel haben unbekannte Täter in der Nacht einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner berichteten der Polizei, sie hätten gegen 2:30 Uhr einen lauten Knall gehört. Anschließend seien mehrere Täter in einem dunklen Audi geflüchtet. Ob sie Geld erbeutet haben, ist noch nicht bekannt.

6:04 Uhr ☀️ Viel Sonne am Montag Die Woche startet mit einem sonnigen Montag, lediglich in den Mittelgebirgen ist es vereinzelt bewölkt. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf maximal -1 bis 4 Grad. Bis Mittwoch bleibt es laut SWR-Wetterexperte Stefan Labs trocken, aber kalt. Ab Mittwoch soll es milder werden, begleitet von Regen am Donnerstag. Video herunterladen (28,6 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Vor dem Landgericht Bad Kreuznach muss sich ab heute ein 76-Jähriger wegen versuchten Totschlags mit einem Revolver verantworten. Der Senior soll nach einem Streit mit seinem Nachbarn versucht haben, diesen mit einem Revolver zu erschießen. Da sich kein Schuss löste, soll er mit dem Griff der Waffe mehrfach auf den Kopf des Nachbarn eingeschlagen haben. Am Landgericht Trier beginnt heute der Prozess gegen zehn Angeklagte wegen schweren Bandendiebstahls. Sie sollen in 20 Fällen in verschiedener Besetzung, unter anderem in Rheinland-Pfalz, in Solarparks und andere Werkshallen eingebrochen sein, um dort Kupferkabel und Werkzeuge zu stehlen. Es wurden Gegenstände im Wert von knapp 750.000 Euro entwendet. Der entstandene Schaden liegt bei über zwei Millionen Euro. Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen (SPD) überreicht am Vormittag in Landau einen Förderbescheid. Mit diesem soll der Umbau eines Hotels in der Speyerer Straße zu einem Wohngebäude unterstützt werden. Das Ziel: bezahlbare und klimagerechte Wohnungen.