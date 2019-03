Rund 600 Einsatzkräfte von Polizei, Steuerfahndung und Zoll durchsuchten am Mittwochmorgen 70 Geschäfts-und Privaträume. Ein Schwerpunkt: der Raum Ludwigshafen/Mannheim. Laut Polizei gab es aber auch Razzien in anderen Orten in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen.

In Ludwigshafen wurden bei Razzien drei Personen festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass diese Personen einem kriminellen Netzwerk angehören, das international operiert. Geldwäsche, Urkundenfälschung und Steuerhinterzieheung Nach den bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass die Täter Geldwäsche, Urkundenfälschung, Steuerhinterziehung sowie Schwarzarbeit betrieben haben. Außerdem spricht die Polizei von Verstößen gegen das Markengesetz. Die Verdächtigen sollen seit dem Jahr 2013 hochwertige Plagiate geschmuggelt und mit ihnen gehandelt haben. Die Geschäftsräume, die in Ludwigshafen durchsucht wurden, waren laut Staatsanwaltschaft sogenannte Leiharbeitsfirmen. Dort haben die Ermittler umfangreiche schriftliche und elektronische Beweismittel sichergestellt. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse gehen die Ermittler von einem hohen siebenstelligen Schaden insbesondere für Fiskus und Sozialversicherungsträger aus. dpa Bildfunk Paul Zinken Spur führt in die Südpfalz Den heutigen Razzien seien Ende Februar Durchsuchungen in der Südpfalz voraus gegangen. Damals wurden vier Personen, drei Deutsche und eine Albanerin, festgenommen. Ihnen wird bandenmäßiger Einfuhrschmuggel von Kokain im großen Stil vorgeworfen. Laut Polizei wurden fünf Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Zuständig für diesen Ermittlungskomplex ist die Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz. Schlag gegen kriminelle Netzwerke. Etwa 70 Durchsuchungen in #Ludwigshafen und #Mannheim sowie an Orten in #BadenWürttemberg, #Hessen und #NordrheinWestfalen. Mehrere Personen vorläufig festgenommen. Zur gemeinsamen Pressemeldung ➡️ https://t.co/OpbwtTO596 https://t.co/OcL1xNyq1C Polizei Rheinpfalz, Twitter, 13.3.2019, 11:31 Uhr