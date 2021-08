Die rheinland-pfälzische Landesregierung wird 50 Millionen Euro Soforthilfe für die Unwetter-Regionen bereitstellen. Die Parteien im Land zeigten sich schockiert über das Ausmaß des Unglücks.

Auf der Sondersitzung des Kabinetts sei die Katastrophenhilfe beschlossen worden, sagte Dreyer. Das Geld solle für die von den schweren Unwettern betroffenen Regionen sehr schnell bereitgestellt werden. Es solle helfen, die Einrichtungen und die Infrastruktur in den Kommunen ganz schnell wieder aufzubauen.

Auch der Bund kündigt finanzielle Unterstützung an

Nach Dreyers Angaben haben in Telefonaten auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz finanzielle Unterstützung durch den Bund zugesagt. Darüber sei sie sehr froh, so Dreyer, denn eine solche Katastrophe habe das Land noch nicht erlebt. Die Schäden in den betroffenen Gebieten "sind immens" hatte die Ministerpräsidentin gleich nach der Kabinettssitzung erklärt. Das könne das Land Rheinland-Pfalz nicht alleine auffangen.

Merkel: Bund wird auch über Hilfe beim Wiederaufbau reden

Kanzlerin Merkel zeigte sich am Rande ihres USA-Besuchs erschüttert über die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Sie sagte, wo der Bund helfen könne, "werden wir das tun." Derzeit stehe noch die akute Situation im Fokus. Die Bundesregierung werde aber bald darüber beraten, wie sie bei den Wiederaufbauarbeiten unterstützen könne.

FDP Rheinland-Pfalz fordert schnelle und unbürokratische Hilfe

Der Vorsitzende der FDP Rheinland-Pfalz, Volker Wissing, forderte die Bundesregierung am Donnerstag auf, schnell und unbürokratisch zu handeln. Das Hochwasser sei eine Katastrophe nationalen Ausmaßes. "Viele Menschen haben entsetzliche Verluste erlitten, Angehörige, Freunde, ihre Häuser, ihren Besitz verloren", so Wissing. Er sprach allen Betroffenen seine Anteilnahme aus.

CDU spricht Mitgefühl und Beileid für alle Betroffenen aus

Auch der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, zeigte sich schockiert über das Ausmaß der Katastrophe. "Wir sind in Gedanken bei den Menschen, die Angehörige, Freunde verloren haben und trauern mit ihnen. Ihnen gilt unser ganzes Mitgefühl und unser Beileid. Wir bangen gemeinsam um jene, die vermisst werden, und hoffen sehr, dass sie unversehrt geborgen werden beziehungsweise sich haben retten können", so Baldauf.

Priorität habe nun die schnelle Bereitstellung von finanziellen Hilfen für Kommunen, Unternehmen und Privathaushalte. Die Katastrophe mache aber auch deutlich, wie wichtig es sei, den "Klimawandel aktiv zu gestalten, um die Gefahren für uns und nachfolgende Generationen möglichst gering zu halten".

Grüne wollen bessere Vorsorgekonzepte für Extremwetter

Umweltministerin Anne Spiegel von den Grünen kündigte eine verstärkte Arbeit an Vorsorgekonzepten für Extremwetterlagen an. Die stellvertretende Ministerpräsidentin reiste am Donnerstag in die Hochwasserregionen nach Trier und Kordel. Auf einer Pressekonferenz sprach sie von schweren Stunden für das Land Rheinland- Pfalz. Das Beispiel Trier-Ehrang habe gezeigt, dass die Hochwasserschutzmaßnahmen des Landes und die der Kommunen nicht ausreichten. Außerdem versprach auch sie unbürokratische finanzielle Hilfe für die Geschädigten.

AfD betroffen über "schreckliche Bilder"

Große Betroffenheit auch bei der AfD: "Schreckliche Bilder aus der Eifel und meiner Heimatregion Trier. Die AfD steht an der Seite der Opfer: der Toten und Verletzten, ihrer Angehörigen und aller Geschädigten. Jetzt und bei der Bewältigung der Folgen", schrieb der Chef der AfD Rheinland-Pfalz, Michael Frisch, auf Twitter. Er forderte Solidarität mit den Opfern und warnte davor, das Unglück parteipolitisch zu nutzen.

Freie Wähler fordern Nothilfeprogramm



Die Freien Wähler im rheinland-pfälzischen Landtag fordern ebenfalls von Bund und Land, schnell ein Nothilfeprogramm aufzulegen. Hochwasserhilfe sei nun das Gebot der Stunde. Angesichts der aktuellen Situation hätten die Schäden eine Dimension in den betroffenen Gebieten angenommen, dass der Staat den Gemeinden und Menschen in der Not helfen müsse, sagte der Fraktionsvorsitzende Joachim Streit. "Not kennt kein Gebot - und auch kein Parteibuch. Die Menschen stehen wie 2018 vor dem Nichts", so Streit.

Bundesfinanzminister Scholz vor Ort in Bad Neuenahr-Ahrweiler

In Bad Neuenahr-Ahrweiler kündigte Bundesfinanzminister Scholz nach seinem Besuch im Katastrophengebiet eine solidarische Unterstützung für die betroffenen Regionen an. Die Katastrophe sei nicht allein auf Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen beschränkt, sondern "eine Angelegenheit von nationaler Bedeutung." Die Unterstützung müsse den Ländern, den Landkreisen, den Gemeinden und auch den Bürgerinnen und Bürgern zugute kommen, so Scholz.

Trauerbeflaggung: Fahnen auf halbmast

An allen Behörden in Rheinland-Pfalz werden die Fahnen am Freitag auf halbmast gesetzt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer habe nach der Unwetterkatastrophe im Norden des Landes für die Dienstgebäude Trauerbeflaggung angeordnet, teilte die Staatskanzlei am Donnerstagabend in Mainz mit. Damit werde ein "sichtbares Zeichen der Trauer" gesetzt.