Die größte Fachmesse für deutsche Spitzenweine feiert 50. Jubiläum: Wie jedes Jahr findet die Weinbörse der Prädikatsweingüter in der Rheingoldhalle in Mainz statt. Rheinland-Pfalz ist dort stark vertreten - knapp die Hälfte der Weingüter kommt aus dem Land. Das Grußwort sprach Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Ein großes Thema bei der Messe war in diesem Jahr das kühle Wetter in den letzten Wochen.