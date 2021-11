Damit die Corona-Zahlen im Winter nicht durch die Decke gehen, soll in Rheinland-Pfalz schnell geboostert werden. Gesundheitsminister Hoch stellt dazu einen 5-Punkte-Plan vor.

Mit steigenden Infektionszahlen landen in Rheinland-Pfalz aktuell auch wieder zunehmend mehr Menschen mit Corona im Krankenhaus oder sogar auf der Intensivstation. Und damit steigt der Druck aufs Gesundheitssystem.

Vor allem ältere Menschen seien nun wieder mehr betroffen. "Es ist daher unerlässlich, sehr schnell mit Auffrischungsimpfungen für noch mehr Schutz zu sorgen", heißt es von der Landesregierung.

Mit dem 5-Punkte-Plan soll Tempo gemacht werden

Ein schnelles Tempo bei den Booster-Impfungen soll ein 5-Punkte-Plan gewährleisten, den Gesundheitsminister Clemens Hoch und Landesimpfkoordinator Daniel Stich (beide SPD) am Mittag vorstellen.

Unter anderem soll dann bekannt gegeben werden, welche Krankenhäuser im Land in Zukunft bei den Auffrischungsimpfungen helfen sollen. Mindestens zehn sind vorgesehen, das Angebot soll ohne Termin wahrgenommen werden können. Neben den Krankenhäusern sollen auch zusätzliche Impfbusse das Tempo beim Boostern ankurbeln. Bis zum Jahresende sind laut Hoch 500 Termine geplant.

Beim Boostern herrscht Einigkeit

Vergangene Woche hatten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern darauf verständigt, dass Menschen, deren zweite Corona-Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt, eine Auffrischungsimpfung erhalten können.

Hoch sagte nach dem Treffen: "Für mich gilt: Jeder der will und dafür in Frage kommt, soll eine Booster-Impfung erhalten." Einzige Voraussetzung: Volljährigkeit. Hoch fordert vom Bund auch mehr Tempo bei der Lieferung von Corona-Impfstoff. "Das muss angesichts der Lage schneller gehen, wenn wir der Pandemie entgegenboostern wollen."

Wie ist die Corona-Lage in Rheinland-Pfalz?

Auf der Pressekonferenz am Mittag will sich Hoch auch zur allgemeinen Corona-Lage in Rheinland-Pfalz äußern. Die Regierung hatte zuletzt einige Corona-Auflagen, wie die Testpflicht in Schulen, gelockert - trotz steigender Inzidenz.

Im Vergleich zu Bayern, Sachsen und Thüringen sei die Lage in Rheinland-Pfalz jedoch noch "beherrschbar", verteidigte Hoch die Landesstrategie im SWR Aktuell-Interview. Noch befinde man sich in Warnstufe 1.

Allerdings soll der Warnstufenplan jetzt überarbeitet werden, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag an - inklusive der Tests an Schulen. Es gehe darum, in den Warnstufen schneller, stärker auf die Bremse zu treten, also etwas früher zu höheren 2G-Maßnahmen zu kommen, sagte Dreyer.