Am 18. Januar 1985 wurde im Ruhrgebiet ein besonderer Smog-Alarm ausgerufen: Zum ersten Mal wurden Fahrverbote verhängt, die Industrie musste die Produktion runterfahren. In Rheinland-Pfalz gab es zwar keinen Smog-Alarm, aber auch hier war die Luft deutlich schlechter als heute und das Thema Luftverschmutzung rückte in den Blickpunkt. Seitdem hat sich viel gebessert, es ginge aber noch mehr, sagt Janina Schreiber aus der SWR-Umweltredaktion.