Strickend, bunt, alternativ - und seit 2011 in der Regierung

Vor 40 Jahren wurde in Koblenz der Landesverband der Grünen gegründet. 1991 zogen die Grünen in Rheinland-Pfalz zum ersten Mal in den Landtag ein. Inzwischen sind sie zusammen mit der SPD und der FDP in der Regierung. Ein Rückblick: