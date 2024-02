per Mail teilen

Der kommunale Verkehrsbetrieb Rhein-Nahe (KRN) testet ein neues Sicherheitssystem in einem seiner Busse - ein 360-Grad-Kamerasystem. Es soll die Sicht für die Busfahrer verbessern und helfen, Unfälle zu vermeiden. Bislang schränken tote Winkel die Sicht bei den langen Fahrzeugen erheblich ein. Der Verkehrsbetrieb KRN will damit eine Vorreiterrolle in Sachen Sicherheit einnehmen.