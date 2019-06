per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit 35 Dörfer ohne Bürgermeister, weil der einzige Kandidat für dieses Amt bei der Kommunalwahl gescheitert ist, zum Beispiel im Weinort Valwig.

Rund 2.300 Kommunen in Rheinland-Pfalz haben am 26. Mai ihre ehrenamtlichen Stadt- und Gemeindebürgermeister gewählt. Schon im Vorfeld war klar, dass Kandidaten mancherorts Mangelware sind. In knapp 465 Orten hatte sich kurz vor der Wahl gar kein Kandidat bereit erklärt, bei der Wahl anzutreten.

Bürger machen von Recht zur freien Wahl Gebrauch

Doch auch dort, wo sich immerhin ein Kandidat für die Wahl gefunden hatte, wurde dieser nicht automatisch gewählt. In 35 Dörfern im Land stimmten die Wähler mehrheitlich gegen den einzigen Bewerber, wie der Landeswahlleiter dem SWR mitteilte. In Orten mit nur einem Bürgermeisterkandidaten müssen laut Gemeindeordnung mehr als 50 Prozent der Wähler für den Bewerber stimmen.

Den schlechtesten Wert holte der Bewerber im Eifeldorf Großlittgen: 87 Prozent der Wähler stimmten gegen ihn. Im Weinort Valwig an der Mosel waren fast 82 Prozent der Wähler gegen den einzigen Bürgermeisterkandidaten. Nur knapp gescheitert ist dagegen die Bewerberin im Hunsrückdorf Schwarzerden. Bei ihr stimmten 50,3 Prozent der Wähler gegen sie.

Gemeinderat muss es am Ende richten

Solche Fälle gibt es überall in Rheinland-Pfalz. Unter anderem in den Kreisen Ahrweiler, Birkenfeld, Kusel oder Mainz-Bingen. Der Landeswahlleiter sagte, bei der letzten Kommunalwahl habe es ähnlich viele Fälle gegeben.

Die betroffenen Orte müssten laut Gemeindeordnung jetzt erneut Kandidaten für eine Direktwahl durch die Bürger suchen. Sollten sich keine Bewerber finden, gibt es die Möglichkeit, dass der Gemeinderat einen Kandidaten aus seiner Mitte wählt.

Ehrenamtliche Bürgermeister sind beispielsweise verantwortlich für Kindertagesstätten, Friedhöfe, Büchereien, den Finanzhaushalt und den Zustand der Straßen. Außerdem halten sie Gemeinderatssitzungen ab, treffen Absprachen mit der Verbandsgemeinde und übernehmen repräsentative Aufgaben.