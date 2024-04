Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat bei ihrem Besuch im afrikanischen Partnerland Ruanda am Sonntag eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Völkermords besucht. Dreyer sagte in Kigali, Rheinland-Pfalz stünde in Zeiten des Friedens aber auch in der niemals endenden Trauer an Ruandas Seite.