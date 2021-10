30 Jahre Frauenministerium in Rheinland-Pfalz und noch viel zu tun

Auch 30 Jahre nach der Gründung des Frauenministeriums in Rheinland-Pfalz sieht Ministerin Katharina Binz (Grüne) im Interview mit dem SWR noch viele ungelöste Aufgaben. Besonders die Pflege und Kinderbetreuung seien weiterhin wie selbstverständlich mit Frauen verbunden.

Bei der Gleichstellung von Männern und Frauen wurde in den vergangenen Jahren viel bewegt, dennoch gibt es noch zu tun. Welche Probleme sehen Sie weiterhin?

Katharina Binz (Grüne): Ja, da gibt es einige Bereiche. Ich würde direkt einmal mit der Sorgearbeit, Pflege und Kindererziehung anfangen. Daran wird es ja oft festgemacht. Da haben wir weiterhin gesellschaftliche Strukturen und auch eine gesellschaftliche Denke, die oft noch dazu führt, dass die gesamte Sorgearbeit größtenteils an Frauen hängenbleibt und vor allen Dingen – das finde ich ganz wichtig – nicht gleichermaßen bewertet wird im Vergleich zu anderen Tätigkeiten. Das sehen wir oft da, wo Sorgearbeit beruflich gemacht wird, also in der Pflege und in den Kitas. Da sehen wir das an Arbeitsbedingungen und an der Bezahlung. Und diese Denke, dass die diese Sorgearbeit oft an den Frauen hängen bleibt, führt schlussendlich zu einer gesellschaftlichen Ungleichbehandlung von Männern und Frauen.

Die rheinland-pfälzische Familienministerin Katharina Binz (Grüne) IMAGO / Torsten Silz

Was kann die Politik machen, um an diesen Rollenmustern etwas zu ändern?

Binz: Die Politik kann über Kampagnen versuchen zu sensibilisieren, Debatten und Forschung anregen. Sie kann aber auch ganz konkrete Maßnahmen ergreifen. Das ist auch in den letzten drei Jahrzehnten passiert. Stichwort kostenlose Kita-Plätze oder das Elterngeld auf Bundesebene. Ein Baustein, der viel bewegt hat, aber leider noch nicht genug. Wir sehen nach wie vor, es ist ungleich verteilt bei Männern und Frauen. Wir müssen dahin kommen, dass Männer genauso viel Sorgearbeit übernehmen wie Frauen und diese Arbeit auch ebenso hoch gesellschaftlich angesehen wird.

Die Pandemie hat gezeigt, dass vor allem die Frauen für die Kinderbetreuung zuhause bleiben mussten. Warum ist das so?

Binz: Das sind Rollenbilder, die sich in unserer Gesellschaft sehr verhaftet haben. Und es ist eine Abtrennung zur gesamten Wirtschaft. Eigentlich müsste man ja für eine funktionierende Gesellschaft feststellen, dass Kinderbetreuung, Pflege für Familienangehörige, Haushalt, dass das alles nicht abzutrennen ist von unserem Wirtschaftssystem. Denn dieses kann nur funktionieren, wenn die Pflegearbeit erledigt wird. Trotzdem wird es getrennt. Das führt dazu, dass es einen starken Fokus auf Wirtschaftsinteressen gibt und Familie ist dann privat. Das haben wir in der Pandemie ganz oft gesehen. Diese Denke müssen wir überwinden. Da haben auch 30 Jahre Frauenministerium zwar viele Schritte in die richtige Richtung bewegt, aber noch nicht alles.

"Wir müssen dahin kommen, dass Männer genauso viel Sorgearbeit übernehmen wie Frauen."

Wie würden Sie die Rolle der Frau in der Politik beschreiben? Was hat sich nach 30 Jahren Familienministerium in Rheinland-Pfalz verändert?

Binz: Frauen sind in der Politik auch weiterhin nicht gleichgestellt. Das sehen wir auch, dass im neugewählten Bundestag der Frauenanteil weiterhin unter 40 Prozent liegt. Das ist weiterhin nicht gleichberechtigt und gleichgestellt. Ich würde sagen in Rheinland-Pfalz hat sich viel getan in den letzten 30 Jahren und man fühlt sich als Frau hier nicht als Fremdkörper. Wenn wir sehen, wir haben eine Ministerpräsidentin mit Malu Dreyer und die stellvertretende Ministerpräsidentin Anne Spiegel ist auch eine Frau. Da fühlt man sich doch ganz wohl als Frau.

Wie sehen Sie das Familienministerium in weiteren zehn Jahren?

Binz: Wo es steht, ist schwer zu sagen, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass wir es schaffen das ganze Thema Familie und Sorgearbeit nicht mehr nur mit den Frauen nach Hause geht und Männer sich hier viel stärker einbringen. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir in zehn Jahren viel weiter sind, was das Thema Gewalt gegen Frauen angeht. Da wünsche ich mir, dass unsere Gesellschaft da in zehn Jahren weiter ist und das Problem eingedämmt bekommen.