Ein Besuch im Café, die Übernachtung im Hotel oder das Workout im Fitnessstudio: All das ist seit heute in Rheinland-Pfalz nur noch mit 2G Plus möglich. Den Betrieben macht das deutlich zu schaffen, doch eine Alternative zur Kontrolle der Gäste gibt es nicht. Eindrücke vom ersten Tag mit der neuen Regelung.