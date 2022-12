Ein neues Tief erwartet uns in RLP. Das bringt weiteren Regen mit sich, zudem wird es am Freitag windig und warm - bis 12 Grad. Es kann zu Sturmböen kommen. An Silvester, so SWR-Wetterexperte Donald Bäcker, werde es zum Jahreswechsel um Mitternacht dann zumindest weitestgehend trocken sein.