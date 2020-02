Am 27. Februar jährt sich die Zerstörung der Mainzer Innenstadt durch einen Angriff der britischen Royal Air Force zum 75. Mal. Mehr als 1.200 Menschen starben 1945.

Der schwerste und letzte Luftangriff auf die Stadt beginnt, als niemand mehr mit ihm rechnet: Am Nachmittag des 27. Februar wähnen sich die Mainzer bereits wieder in Sicherheit.

Luftangriffe auf Mainz im Zweiten Weltkrieg Die Luftangriffe auf Mainz hatten sich gegen Ende des Krieges gehäuft: Bei einem ersten großen Angriff im August 1944 trafen die Bomben vor allem die Altstadt , etwa die Karmeliterkirche und den Mainzer Dom, aber auch die Nikolauskirche in Mombach, St. Stephan und die Johanniskirche. Im Januar und Februar 1945 warfen die Briten und US-Amerikaner eng getaktet Spreng- und Brandbomben über der Stadt ab. Schon am 1. Februar 1945 sollte die Mainzer Innenstadt vernichtet werden, doch die Bomben verfehlten ihr Ziel: Sie landeten mehrheitlich im Vorort Weisenau.

Während die Rote Armee im Osten und die Westmächte am Rhein schon erfolgreiche Offensiven führen, versucht die nationalsozialistische Presse weiterhin, die Bevölkerung zum Widerstand aufzufordern. Nur drei Tage vor dem Luftangriff auf Mainz, am 24. Februar 1945, feiert die NSDAP ihren 25. Jahrestag in Berlin. Auch der Genozid an der jüdischen Bevölkerung wird noch bis zum letzten Moment vorangetrieben. Der ehemalige Regierungsrat der Stadt Mainz, Michel Oppenheim, der aufgrund seiner jüdischen Herkunft zwangspensioniert worden war, warnt die etwa 60 in der Stadt verbliebenen Mainzer Juden vor der ihnen drohenden Verhaftung: Ihre Deportation ist für die Tage nach dem 27. Februar angesetzt.

Keine Zeit zum Aufatmen

Etwa 2.600 Bomber und Jagdflugzeuge der Alliierten bewegen sich an diesem Tag im Luftraum über Deutschland. Da einige von ihnen schon in den Mittagsstunden den Mainzer Warnbereich berühren, löst der Flugmeldedienst gegen 12 Uhr Alarm aus. Vier Stunden lang harren die Mainzer in den Luftschutzräumen aus, bevor sie diese gegen 16 Uhr verlassen dürfen.

Doch die Entwarnung kommt zu früh: Die wenigen deutschen Radarstellungen, die noch zur Verfügung stehen, haben die Übersicht über den Flugverkehr verloren. Als Flugzeuge der US-Luftflotte und der Royal Air Force von ihren Einsätzen aus Sachsen und dem Ruhrgebiet zurückkehren, gelingt es dem auf Mainz angesetzten Kampfverband, unbemerkt seinem Ziel immer näher zu kommen. Während die Mainzer Bevölkerung gerade ihre Schutzräume verlässt, fliegt er über die Südeifel und erreicht nicht einmal eine halbe Stunde später die Stadt Mainz.

Dauer 1:11 min Flugroute: Luftangriff auf Mainz am 27. Februar 1945 Der Bombenangriff der britischen Luftwaffe dauert nur eine Viertelstunde, doch er verwandelt die Stadt in ein Inferno aus Flammen und Rauch. Das alte Mainz gibt es danach nicht mehr.

Der Angriff beginnt

Eine erste Rundfunkmeldung um 16:20 Uhr ist noch unklar, die Rede ist lediglich von einem "schwachen feindlichem Kampfverband" und "Einzelflugzeugen". Erst als wenige Minuten später die Flugzeuge die Markierungen setzen, wissen die Menschen, was ihnen bevorsteht. Und viel Zeit bleibt den Mainzern nicht, um sich in Sicherheit zu bringen und zu den Kellern der alten Mainzer Aktien-Bierbrauerei, den Kupferbergkellern oder den zu Luftschutzräumen umgestalteten ehemaligen Befestigungsanlagen zu flüchten.

Der Zeitzeuge Hans Th. Häfner schildert in seinem Erlebnisbericht "Tausendfacher Tod fiel aus blauem Himmel", wie der Angriff die Mainzer überrascht: "Wild flüchteten Menschen in die Bahnunterführung. Ein Bierkutscher hieb verzweifelt auf seine Pferde ein, Frauen jagten hinter Kinderwagen her, die Kleinen schrien, Hunde jaulten. Jeder wusste es: jetzt geschieht's!" Vor den öffentlichen Luftschutzkellern kämpfen, so Häfner, die Menschen um Einlass, während schon die Bomben fallen. Viele schaffen es nur in die weit weniger Schutz bietenden provisorischen Luftschutzkeller ihrer Häuser.

Dauer 2:15 min Der Luftangriff auf Mainz Zeitzeugen erinnern sich an den Luftangriff, der Mainz am 27. Februar 1945 fast vollständig zerstörte.

Das alte Mainz gibt es nicht mehr

Zwei Tonnen schwere Luftminen fallen auf die Stadt und fegen die Dächer von den Häusern, dann regnet es mehr als eine halbe Million Stabbrandbomben. Am schlimmsten trifft es das historische Mainz, schreibt Richard Kurtz in "Mainz in Flammen": "Von der Großen Bleiche bis zur Ludwigstraße, von der Schusterstraße bis zur Schillerstraße stand jeder Häuserkomplex der Mainzer Altstadt, der bei den seitherigen Angriffen noch einigermaßen verschont geblieben war. Auf ihn konzentrierte sich der Schwerpunkt der Vernichtung. Wenn auch die Neustadt und andere Teile der Stadt stark mitgenommen wurden, und auch dort ganze Straßenzüge ausgelöscht wurden, so hatte die Zerstörung doch nicht dasselbe Ausmaß wie gerade in dem Gewirr jener kleinen historischen Mainzer Gässchen. Wer später hier durchwanderte, kannte das alte Mainz nicht mehr."

In vielen zerstörten Häusern stürzen nach dem Angriff Balken und Decken auf die Menschen nieder und begraben sie unter sich. Die Eingänge vieler Luftschutzkeller werden verschüttet, die dort Verbliebenen ersticken qualvoll. Auch im Kloster zur "Ewigen Anbetung" finden 41 Schwestern so den Tod.

Die Stadt Mainz in Trümmern, aufgenommen nach dem Einmarsch der US-Truppen im März 1945. dpa Bildfunk Picture Alliance

Carl Stenz beendet seinen noch in derselben Nacht niedergeschriebenen Augenzeugenbericht am 28. Februar 1945 um 3 Uhr: "In Trümmer und Leid eine ganze Stadt, weil die Technik unserer Zivilisation über die Kultur hinausgewachsen, Geist und Herz auseinandergerissen, ungeheure Spannungen erzeugend, sich unheilvoll entladen musste. Die Wirklichkeit der Stadt ist untergegangen und nur noch in Erinnerungen setzt man den nächtlichen Rundgang als Traumgebilde einer wirren Phantasie fort. Was bleibt nun in dieser Nacht wirklich?“

Der Tag in Zahlen 435 Bomber haben das Zielgebiet angegriffen über 1.500 Tonnen Bomben werden über Mainz abgeworfen 16 Minuten dauert die Bombardierung 80 Prozent der Mainzer Innenstadt werden zerstört 1.200 Todesopfer fordert der Luftangriff

Zeitzeugen erinnern sich

Philipp Münch hat den Angriff überlebt - der 27.02.1945 ist sein 15. Geburtstag. Im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler beschreibt er die wenigen Minuten, in denen große Teile von Mainz in Schutt und Asche gelegt wurden.