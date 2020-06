per Mail teilen

Der heftigste Bombenangriff der britischen Royal Air Force dauert nur eine Viertelstunde, doch er verwandelt die Stadt in ein Inferno aus Flammen und Rauch. Das alte Mainz gibt es danach nicht mehr.

Am 27. Februar reisen wir an dieser Stelle 75 Jahre zurück - ins Jahr 1945. Anhand von Zeitzeugenberichten und Chroniken haben wir den zeitlichen Verlauf des Luftangriffs, der über 1.200 Menschen ihr Leben kosten sollte, rekonstruiert: Wie erlebten die Bewohner von Mainz den Tag selbst? Wie kam es zum für die Zivilbevölkerung verheerenden Luftkrieg im Zweiten Weltkrieg?

In der SWR Aktuell App begleiten wir am Donnerstag die Ereignisse des 27. Februars 1945 in Echtzeit.