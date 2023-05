Auf dem Nürburgring startet am Wochenende das 24-Stunden-Rennen. Die Vorfreude in der Boxengasse und bei den Fans ist riesig. Rund 230.000 Motorsportfans werden an der traditionsreichen Rennstrecke in der Eifel erwartet. Insgesamt treten 136 Fahrzeuge gegeneinander an.