Darauf freuen wir uns 2023

Ob Ukraine-Krieg oder Energiekrise: Unser Alltag ist geprägt von schlechten Nachrichten. Wir zeigen fünf Dinge, auf die wir uns trotz allem im nächsten Jahr freuen können.

Es scheint, als würden die schlechten Nachrichten im Moment einfach nicht abreißen. Deshalb wundert es nicht, dass die Menschen in Rheinland-Pfalz aktuell pessimistisch in die Zukunft blicken: Nach einer repräsentativen Umfrage des SWR aus dem Dezember schauen knapp zwei Drittel eher beunruhigt auf das neue Jahr. Doch 2023 können wir auch Positives erwarten:

1. Endlich wieder Fastnacht feiern

Für die Narren im Land gibt es in dieser Kampagne kein Halten mehr: Aus den bekannten Gründen waren Fastnachtsumzüge in den letzten Jahren nicht möglich. 2023 kann endlich wieder richtig gefeiert werden. Einen Vorgeschmack darauf gab es bereits am 11.11.2022, als in Mainz Tausende auf der Straße waren.

2. Experten erwarten Ende der Corona-Pandemie

Die Fastnachtsfeiern zeigen es bereits: Die Corona-Pandemie ist wohl überstanden. Der Virologe Christian Drosten zum Beispiel hält die Pandemie in Deutschland für beendet. "Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-Cov-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei", sagte Drosten dem Berliner "Tagesspiegel". Die Immunität in der Bevölkerung werde nach diesem Winter so breit und belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne. Zuvor hatte bereits der Intensivmediziner Christian Karagiannidis gesagt, dass er davon ausgehe, dass die Corona-Pandemie nach diesem Winter vorüber sei.

3. Viele mögliche Brückentage

Im Gegensatz zu 2022 liegen 2023 wieder mehr Feiertage auf Werktagen: Der 1. Mai zum Beispiel ist ein Montag und auch die beiden Weihnachtsfeiertage fallen auf einen Montag und Dienstag. Das heißt: 2023 kann man wieder mit Brücken- und Feiertagen mehr Freizeit genießen.

4. Pfingstferien

Rheinland-Pfalz ist eines von nur wenigen Bundesländern mit Pfingstferien - vom 30. Mai bis 7. Juni. Besonders schön für Familien: Weil im Großteil von Deutschland eben keine Ferien sind, lassen sich deutlich günstigere Urlaubsangebote finden als im Sommer oder an Ostern. Und weil der 8. Juni ebenfalls ein Feiertag und der 9. Juni ein Brückentag ist, kann man sogar zwei Wochen Urlaub machen.

5. Das 49-Euro-Ticket

Das 9-Euro-Ticket im letzten Jahr hat den Anfang gemacht, das 49-Euro-Ticket wird der lange erwartete Nachfolger: Am 1. April soll es nach dem Willen der Länder spätestens losgehen. Für 49 Euro pro Monat können dann alle Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs genutzt werden.