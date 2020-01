per Mail teilen

Der Ausbau der Windkraft ist in Rheinland-Pfalz gehörig ins Stocken geraten. 2019 wurden nach Angaben der Fachagentur Windkraft deutlich weniger Anlagen errichtet als noch in den Jahren zuvor.

Den Zahlen der Agentur zufolge wurden 35 neue Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 120 Megawatt in Betrieb genommen. In den vier Jahren davor sei deutlich mehr Windkraftleistung neu hinzugekommen. Bundesweit sei der Bau neuer Windräder an Land auf den tiefsten Stand seit mehr als 20 Jahren gesunken.

Land sieht Verantwortung für Probleme beim Bund

Die Schuld für den Rückgang sieht das Land Rheinland-Pfalz beim Bund. Der Ausbau werde durch unklare bundesgesetzliche Regelungen behindert, hatte das Energieministerium in Mainz bereits zu Jahresbeginn mitgeteilt. Kritisch sei zum Beispiel die Diskussion um den Mindestabstand von Windrädern zu Wohnhäusern. Die Genehmigungsverfahren seien ohnehin bereits lang, zudem gebe es viele Klagen.

Dauer 2:33 min Werner Eckert: "Rheinland-Pfalz hat Potential" Laut SWR-Experten Werner Eckert habe Rheinland-Pfalz Potential und könne vier Mal so viele Windräder aufstellen. Video herunterladen (6,2 MB | MP4)

Gegenwärtig hat die Windenergie nach Angaben des Ministeriums an der Bruttostromerzeugung in Rheinland-Pfalz einen Anteil von 28,6 Prozent. Das sind 59,6 Prozent der regenerativen Stromerzeugung. Bis 2050 soll Rheinland-Pfalz laut der rot-grün-gelben Landesregierung weitgehend klimaneutral sein, also unterm Strich keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr ausstoßen.