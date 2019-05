Zur Stärkung des geförderten Wohnungsbaus haben das Land Rheinland-Pfalz und vier rheinland-pfälzische Städte Kooperationsvereinbarungen geschlossen. Weitere sollen folgen.

Die Vereinbarungen wurden von Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen (SPD) und den Oberbürgermeistern der Städte Mainz, Speyer, Landau und Trier am Montag unterzeichnet. Sie sollen dazu beitragen, dass bei neuen Baugebieten eine Sozialquote festgelegt wird. "Damit wird die soziale Wohnraumförderung in den Fokus der Bauherren gerückt und es entsteht mehr bezahlbarer Wohnraum", so Ahnen bei der Unterzeichnung.

"Wohnen muss auch für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen bezahlbar bleiben, das dürfen wir nicht dem Markt alleine überlassen“, sagte Ahnen. Besonders in den Ballungsräumen brauche es zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum.

200 Millionen Euro Fördermittel

In den unterzeichneten ersten Kooperationsvereinbarungen legt sich Speyer auf 150 Wohneinheiten, Landau auf 180, Trier auf 240 und die Landeshauptstadt Mainz auf 900 entstehende Wohnungen fest. Für diese Projekte stellt das Land Fördermittel in Höhe von 200 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Landesregierung sieht in den Vereinbarungen den Auftakt für ein neues Förderangebot des Landes an die Kommunen. Auch in anderen Gemeinden will das Land auf diesem Weg den Wohnungsbau ankurbeln, damit dort genügend sozial geförderte Wohnungen enstehen.