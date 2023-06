Montabaur: Ist Vodafone schuld am langsamen Netzausbau von 1&1?

per Mail teilen

Der Netzausbau von 1&1 kommt derart schlecht voran, dass jetzt sogar eine Millionenstrafe droht. Woran das liegt? An der Konkurrenz, sagt das Telekommunikationsunternehmen.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Von 1.000 5G-Funkmasten, die schon bis Ende 2022 hätten stehen sollen, wurden bislang gerade einmal 34 aufgestellt. Die Bundesnetzagentur hat deswegen ein Bußgeldverfahren eröffnet: 1&1 habe die Auflagen nicht erfüllt, es drohen bis zu 50 Millionen Strafe.

So reagiert 1&1 auf das Bußgeldverfahren

Eine Überraschung sei das nicht gewesen, so Robin Schmidt, Sprecher von 1&1 in Montabaur: Schließlich habe man die Ziele nicht erreicht. Die Schuld liege jedoch nicht bei ihnen: "Unser Hauptlieferant – die Vantage Towers - ist leider ausgefallen und hat ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt." Vantage Towers ist ein Funkmastbetreiber mit Sitz in Düsseldorf. Vor allem aber: "Vantage Towers ist zu 82 Prozent im Besitz der Vodafone-Gruppe."

Robin Schmidt glaubt, dass es den drei großen Netzbetreibern in Deutschland – der Deutsche Telekom, Telefónica (O2) und Vodafone – alles andere als recht ist, dass mit 1&1 nun ein vierter auf den Markt drängt. Anders formuliert: Vodafone behindert den Netzausbau des Konkurrenten. Deswegen habe 1&1 eine Beschwerde beim Bundekartellamt eingereicht, um zu prüfen, wo die Gründe liegen, dass es so lange dauert.

Und was sagt Vantage Towers?

Vantage Towers sieht das anders: Man werde mit dem Bundeskartellamt zusammenarbeiten und auch die Gründe für etwaige Verzögerungen darlegen, so Sprecherin Sarah Rötzer: "Den Vorwurf einer kartellrechtswidrigen Behinderung weisen wir klar zurück!"

Wie schnell kann welcher Netzzugang sein? Hier finden Sie einen Vergleich der rechnerisch möglichen Geschwindigkeiten der verschiedenen Internet-Zugangsmöglichkeiten. Die tatsächliche Geschwindigkeit ist abhängig vom Anbieter, Ihrem Vertrag, der Örtlichkeit und den verwendeten Endgeräten. (V) DSL : 2-250 Mbit/s

: 2-250 Mbit/s Glasfaser : 100 Mbit/s – 1.000 Mbit/s

: 100 Mbit/s – 1.000 Mbit/s Kabelanschluss: 50 Mbit/s – 1.000 Mbit/s

50 Mbit/s – 1.000 Mbit/s LTE: 50 – 150 Mbit/s

50 – 150 Mbit/s 5G: 500 – 1.000 Mbit/s

500 – 1.000 Mbit/s Satellit: 64 kbit/s bis 150 Mbit/s Wenn Sie wissen möchten wie schnell Ihr aktueller Internetanschluss in der Praxis ist, suchen Sie online nach dem Begriff "Speedtest" und probieren Sie mehrere Anbieter um einen Mittelwert zu erhalten.

Fest steht: Für 1&1 steht einiges auf dem Spiel: Der Börsenwert der Muttergesellschaft United Internet ist seit Ende 2021 um fast zwei Drittel gesunken.