Nach den kühleren Temperaturen der vergangenen beiden Tage zeigt der Wettertrend pünktlich vor dem langen Pfingstwochenende wieder nach oben. Bis Sonntag wird es Tag für Tag ein bisschen wärmer. Heute erreichen die Temperaturen Höchstwerte von 21 bis 23 Grad, dabei erwarten uns satte 13 Sonnenstunden und es weht ein leichter Wind aus nordöstlicher Richtung. Der Tag startet beinahe wolkenlos, lediglich am Nachmittag können in höheren Lagen kleine Schönwetterwolken am Himmel auftauchen.