per Mail teilen

Es bleibt in Rheinland-Pfalz zwar trüb und nass, der Regen wird laut SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert aber wärmer. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen neun und 13 Grad und steigen im Laufe des Tages auf Höchsttemperaturen von 18 Grad. Im Laufe des Nachmittags sollen sich in ganz Rheinland-Pfalz Schauer ausbreiten.