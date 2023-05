Ein sogenannter Kaltluft-Tropfen ist auf dem Weg über Deutschland und Rheinland-Pfalz. Das ist kalte Luft in der Höhe. Das hat zur Folge, dass die warme Luft darunter aufsteigen will - und sich Wolken bilden. Für Rheinland-Pfalz bedeutet das am Mittwoch einen heiteren bis sonnigen Start, bis von Nordosten Wolken hinzu kommen. Am Nachmittag kann es im Osten von RLP regnen. All das bei Temperaturen von 12 bis 18 Grad. In den kommenden Tagen wird es sonniger und wieder wärmer.