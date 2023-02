per Mail teilen

Die nächsten Tage erwartet uns in Rheinland-Pfalz sonniges Winterwetter. Frühestens Donnerstag oder Freitag ist wieder mit Wolken zu rechnen. Also, Dienstag, Mittwoch und auch noch am Donnerstag von früh bis spät Sonne. Allerdings bei frostigen Temperaturen von 2 bis 5 Grad. Und nachts wird es eisig kalt bei -5 bis -7 Grad.