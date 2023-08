Es bleibt auch am Mittwoch warm und regnerisch: Am Morgen liegen die Temperaturen in höheren Lagen zwischen 14 und 16 Grad, am Rhein bei 18 bis 20 Grad. Vormittags gibt es nur einzelne Schauer und Gewitter, am Nachmittag steigt dann das Regenrisiko vor allem südlich der Mosel. Vereinzelt drohen Unwetter. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte von 23 bis 30 Grad.