Das Wetter für Rheinland-Pfalz

Am Freitagvormittag scheint die Sonne und es gibt nur wenige Wolkenfelder. Auch am Nachmittag Sonne und dazu ein paar Schleierwolken. Die Temperaturen steigen dazu auf Werte von meist 15 bis 20 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind. Auch in den Tagen danach bleibt es frühlingshaft, erst am Montag gibt es ersten Regen.