Sonniger Spätsommertag mit Temperaturen bis zu 25 Grad, so soll das Wetter laut Prognose von SWR-Wetterfrosch Karsten Schwanke am Freitag werden. Doch das warme Wetter wird zum Wochenende hin abkühlen - der Spätsommer weicht langsam dem Herbst. Ab Sonntag kann es dann in Rheinland-Pfalz zu Schauern kommen.