per Mail teilen

Ein junger Mann ist am Silvesterabend in Koblenz bei der Explosion eines Feuerwerkkörpers ums Leben gekommen. Der Unfall passierte beim Zünden des Böllers.

Die Polizei teilte am Sonntagabend mit, der Unfall habe sich gegen 20.55 Uhr im Stadtteil Rübenach zugetragen. Der 18-Jährige sei trotz Reanimationsmaßnahmen an den Folgen der Explosion gestorben. Die Ermittlungen zu den Umständen dauern an. Zum Unglückshergang wollte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen.

Sie wies "nochmals eindringlich" darauf hin, im Umgang mit Feuerwerkskörpern "äußerst vorsichtig" zu sein.