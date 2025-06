per Mail teilen

Meisterschaften, Pokalsiege und Abstiege: Der 1. FCK hat in seiner Vereinsgeschichte viele Höhen und Tiefen erlebt. Die Fans sind dabei stets treu geblieben - in guten wie in schlechten Zeiten. Nun feiert der Verein Geburtstag: 125 Jahre 1. FC Kaiserslautern.