Nach dem Großbrand in der Asylunterkunft in Trier-Nord am Samstag ist die Ursache für das Feuer weiter nicht geklärt. In der Folge des Brandes mussten rund 100 Geflüchtete in eine Aufnahmeeinrichtung nach Kusel umziehen. SWR-Reporterin Solveig Naber mit weiteren Einzelheiten: