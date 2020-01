"Eine Reise in die saarländische Seele"

"Komm, mir gehn ähner trinke" gilt als die am weitesten verbreitete Lüge an der Saar, da es nie bei einem bleibt. Die Saarländer sind die, pro Kopf gerechnet, bundesweit größten Biertrinker und größten Champagnerkonsumenten, hemdsärmlige Genussmenschen, eher frankophil als frankophon, sie essen lieber Französisch, als es zu sprechen, erfreuen sich an Deutschlands höchster Dichte an Sternerestaurants wie am Schwenkbraten. Sie haben es gern "e bissje besser, aber dafür ach e bissje mehr". Es gibt ungezählte Stadt-, Altstadt-, Straßen-, Dorffeste – aber nur wenige Politiker. Beim Feiern laufen sie sich permanent über den Weg. Und trinke ähner. (Peter Dausend in "Die Zeit" vom 22. März 2012)