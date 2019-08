Von der Speisekammer zur grünen Oase: Der Schrebergarten hat sich in den letzten 100 Jahren schon sehr verändert. Künftig werden sich die Kleingärtner mehr mit dem Klimawandel und ihrer Existenz beschäftigen müssen.

Der Schrebergarten ist für viele Städter eine grüne Oase und er bietet ihnen die Möglichkeit eigenes Bio-Gemüse anzubauen. Auch ist das Gärtnern bei vielen jungen Leuten wieder sehr angesagt. Das bestätigt auch Rüdiger Frank, der Vorsitzende des Landesverbands der rheinland-pfälzischen Kleingärtner. Seit Jahren gebe es keine Leerstände mehr. "Wir könnten gut 2.000 weitere Kleingärten gebrauchen", sagt Frank. So groß sei die Nachfrage.

Dauer 2:36 min Da ist die Welt noch in Ordnung Schrebergärten: Eine Welt in der die Heckenhöhe noch in Ordnung ist, der Rasenmäher zwischen 12 und 15 Uhr schweigt und sich Rentner und junge Bio-Gärtner nach dem Unkrautrupfen "Gute Nacht" sagen. SWR1-Reporter Christian Bongers hat sich für uns in einer Mainzer Kleingartenanlage informiert, nach welchen Gesetzen das grüne Paradies zwischen Kopfsalat und Gartenzwergen funktioniert.

Die Kleingärtner haben dieser Tage auch etwas zu feiern. Denn vor 100 Jahren wurde die Kleingartenordnung erlassen. Damit wurde die Bewegung erstmals vom Staat anerkannt. Mit der Verordnung wurden die Rahmenbedingungen für die Pachtpreise, die Pachtverträge und die Bereitstellung der Grundstücke festgelegt.

Von der Speisekammer zum Freizeitgarten

Der Schrebergarten diente früher hauptsächlich dazu, die Menschen mit Obst und Gemüse zu versorgen. Da wurde jedes Fleckchen Erde ausgenutzt um Bohnen, Kartoffeln, Salat, Tomaten, Kohlrabi und vieles mehr zu pflanzen. Im Laufe der Zeit wandelten sich die Schrebergärten.

Es wurden Gartenhäuser gebaut, Rasenflächen angelegt und wer etwas auf sich hielt, musste einen Gartenteich haben. Der Freizeit- und Erholungsaspekt wurde wichtiger. Doch damit die Schrebergärten nicht zu absoluten Freizeitgärten verkommen, gibt es die Vorgabe, dass ein Drittel der Fläche für den Anbau von Obst und Gemüse genutzt werden muss. Ein Drittel des Gartens ist für den Ziergarten reserviert, für Laube und Wege ein weiteres Drittel.

In Rheinland-Pfalz gibt es 115 Kleingartenvereine, die ungefähr 30 bis 600 Gärten umfassen picture-alliance / Reportdienste Lukas Barth/dpa

Wohnungsnot bringt Kleingärtner in Bedrängnis

Doch das Idyll Schrebergarten ist bedroht. In vielen großen deutschen Städten müssen die Kleingärtner für Wohnungsbauprojekte Platz machen. Denn die Bevölkerung in den Städten wächst. In Berlin sollen ab 2020 insgesamt 26 Kleingartenanlagen dem Bau von 7.000 Wohnungen weichen. Auch in Schwerin und Rostock kommen die Kleingärtner in Bedrängnis.

In Rheinland-Pfalz sei das bislang noch kein Thema, sagt der Vorsitzende aller Schrebergärtner im Land. Auch im Stadtgebiet Mainz soll es Kleingärten weiter geben, sagt Stadtsprecher Marc André Glöckner. Neben dem ökologischen Aspekt habe der Kleingarten auch eine soziale Funktion. Wer zuhause keinen Balkon oder Garten habe, solle sich im Schrebergarten erholen können. "Es gibt auch keine Pläne, die Kleingärten einer Bebauung zu opfern", so Glöckner.

Klimawandel macht sich auch im Garten bemerkbar

Aber was die Kleingärtner im Land schon jetzt zu spüren bekommen, ist der Klimawandel. Der Hitze-Sommer 2018 und der Hitze-Rekord von 40,6 Grad in diesem Jahr in Trier lassen die Gärtner umdenken. Rüdiger Frank macht sich deshalb für die Tropfbewässerung stark. Das ist eine Bewässerungstechnik mit Schläuchen, aus denen tröpfchenweise Wasser abgegeben wird. So gelangt das Wasser direkt an die Wurzel und wird nicht verschwendet.

Schrebergärtner müssen künftig beim Bewässern umdenken picture-alliance / Reportdienste dpa Themendienst

Die Kleingärtner müssten zudem Pflanzen auswählen, die besser mit den klimatischen Veränderungen klarkommen. Eva Morgenstern, Beraterin der Gartenakademie Rheinland-Pfalz, sieht das genau so und rät zum Umdenken. "Der grüne Rasen ist unter diesen Bedingungen gar nicht mehr zu vertreten." Wenn bei Trockenheit der Rasen nicht mehr bewässert werden dürfe, komme der klassische englische Rasen nicht damit klar. Eine natürliche Wiese vertrage das hingegen besser. Beim Gemüse beispielsweise müsse man experimentieren, andere Sorten wählen, andere Standorte suchen oder früher anbauen als bisher.

Der Schrebergarten wird sich in Zukunft also weiter verändern, angepasst an die Bedürfnisse der Menschen und an die klimatischen Verhältnisse.