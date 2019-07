König Otto in der Nordpfalz

Otto Rehhagel gilt in Deutschland als eine der schillerndsten Trainer-Persönlichkeiten.

Was die Wenigsten wissen: seine große Trainerkarriere startete er in der Pfalz. 1971 beim FV Rockenhausen. Zum 100. Geburtstag des FVR kam König Otto zum ersten Mal wieder zurück in die Nordpfalz.