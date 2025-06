Jubiläumsfeier mit hochrangigen Gästen: Zehn Jahre Nationalpark Hunsrück

Um einen Nationalpark zu besuchen, reisen Menschen um die ganze Welt. Aber es gibt auch einen in Rheinland-Pfalz: Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Hier wächst alles nach dem Motto "Natur Natur sein lassen". Der Nationalpark wurde vor zehn Jahren eröffnet und ist damit der jüngste in Deutschland. Am langen Pfingstwochenende wird das zehnjährige Bestehen gefeiert. Am Samstag waren Spitzenpolitiker wie Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) dabei.