Das Weltall, die Sterne, die Milchstraße - unglaublich weit weg und für viele Menschen gerade deshalb absolut faszinierend. Beobachten lässt sich diese ferne Welt in einem Observatorium. Die einzige professionelle Sternwarte in Rheinland- Pfalz steht in Schalkenmehren in der Vulkaneifel. Dort hat die astronomische Vereinigung am Hohen List am Samstag mit einem Tag der offenen Tür ihren zehnten Geburtstag gefeiert.