Berufsschule erinnert an Bluttat

Vor zehn Jahren, im Februar 2010, ging ein 23-Jähriger an seine ehemalige Berufsschule in Ludwigshafen zurück, griff mehrere Lehrer an und tötete einen von ihnen mit einem Messer. Jetzt wurde in der Berufsschule an die Tat erinnert.