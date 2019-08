Vor zehn Jahren ist das Modell der Realschule plus in Rheinland-Pfalz gestartet - bis heute ist es deutschlandweit einzigartig. Was läuft gut und wo gibt es noch Probleme? Eine Bilanz.

Seit August 2009 gibt es die Rochus-Realschule plus in Bingen - zumindest in ihrer jetzigen Form. Die Schulform ist noch jung. Sie vereint in Rheinland-Pfalz seit dem Schuljahr 2009/10 die ehemaligen Haupt- und Realschulen. Die Reform wurde damals heftig diskutiert, Zweifler gab es auf allen Seiten.

Dauer 2:26 min 2009: Der erste Schultag an der neuen Realschule plus in Bingen Vor zehn Jahren wurden erstmal Fünftklässler an der neuen Rochus-Realschule plus in Bingen eingeschult.

Realschule plus lässt viele Wege offen

Heute ist die Realschule plus laut dem zuständigen Ministerium "eine tragende Säule unseres Bildungssystems". Sie eröffne den Schülern zahlreiche Perspektiven für den späteren beruflichen Lebensweg.

"Die Reform war die richtige Entscheidung", sagt auch Klaus-Peter Hammer, Landesvorsitzender der Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Die Realschule Plus habe ein reiches Bildungsangebot und sich gut entwickelt. Das bestätigt auch Bernd Karst, früherer Leiter der Binger Rochus-Realschule. Als stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes Deutscher Realschullehrer (VDR) engagiert er sich weiter für die Belange der Schulen. Da die rheinland-pfälzische Realschule plus viele Wege offenlasse, sei sie sehr beliebt. An Schülern mangele es derzeit nicht.

Was ist die Realschule plus? Die Schulform setzt sich aus den früheren Haupt- und Realschulen zusammen. Jede Realschule plus kann selbst entscheiden, ob sie ein kooperatives oder ein integratives Schulmodell anbietet. Bei letzterem Modell bleiben die Schüler bis zum Abschluss im selben Klassenverband. Beim kooperativen Modell werden die Schüler ab der 7. Klasse aufgeteilt - je nach angestrebtem Abschluss. Zum Schuljahresbeginn 2018/2019 gab es an knapp 200 Realschulen plus etwa 81.900 Schüler.

Doch das breite Bildungsangebot und die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Schüler birgt auch Probleme. Der Förder- und Betreuungsbedarf ist deutlich höher als an den Gymnasien. Vor allem für die Lehrer ist das eine große Herausforderung: "Die Klassen sind oft viel zu groß", sagt Bernd Karst. "Optimal wäre eine maximale Größe von 25 - und zwar für Orientierungs- und Mittelstufe."

Herausforderung für Lehrer und Schulleiter

Gewerkschaften und Verbände betonen zudem, dass die Lehrer nicht nur mit der Heterogenität der Schülerschaft umgehen müssen, sondern oftmals auch die Eltern eine intensivere Betreuung erforderten - beispielsweise bei Sprachbarrieren.

"Die Lehrer müssen viel mehr leisten als lediglich zu unterrichten", sagt Karst. Hinzu komme die Kontaktpflege zu zahlreichen Betrieben, mit denen man zusammenarbeite. Vergessen würden, so Karst, oft auch die Schulleiter, die neben den administrativen Aufgaben in der Regel auch selbst unterrichteten.

Er glaubt: Um die Qualität der Ausbildung halten zu können, braucht es an den Realschulen deutlich mehr Personal - neben Lehrern zum Beispiel auch Sozialarbeiter. "Wir können die Zukunft nicht mit den Daten der Vergangenheit meistern", so der ehemalige Schulleiter.

Entwicklung der Anmeldungen seit dem Schuljahr 2009/10

Ein weiteres Problem: Viele Schüler gehen erst aufs Gymnasium und wechseln nach einiger Zeit erst auf die Realschule. Laut Gewerkschafter Hammer liegt das am immer noch zu schlechten Ruf der Schulen, die oft von den Eltern unterschätzt würden. "Die Realschule Plus muss aufgewertet werde - und mit ihr die berufliche Bildung insgesamt", fordert er. Denn das sei schließlich eine der größten Stärken der Schulform.

Kooperativ oder integrativ?

Obwohl die Binger Rochus-Schule von Beginn an zu den kooperativen Realschulen zählt, hat der ehemalige Schulleiter Karst zu den beiden verschiedenen Modellen inzwischen eine klare Meinung: Bei der kooperativen Form würden die ehemaligen Hauptschüler oftmals zu sehr abgespalten. Seiner Meinung nach müsse stattdessen das gemeinsame Lernen mehr gefördert werden.

Der integrative Ansatz, so Karst, sei umso wichtiger, da auf einer Realschule plus all diejenigen Schüler zusammenträfen, die auf keiner anderen Schule unterkämen. In Rheinland-Pfalz unterrichten unter anderem die Realschulen plus auf dem Mainzer Lerchenberg oder in Idar-Oberstein im Hunsrück nach diesem Modell.

Insgesamt fällt die Bilanz nach zehn Jahren Realschule plus aber gut aus. Vor allem die Vorbereitung auf die betriebliche Ausbildung würde sich auszahlen, glaubt Bernd Karst. Die Handwerksbetriebe, mit denen man zusammenarbeite, seien überaus zufrieden. "Unsere Schulart ist unverzichtbar geworden", sagt er.