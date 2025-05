Ein Jahr nach dem Starkregen in Riveris und Contwig

Im Moment ist es im Land sehr trocken und sonnig. Vor genau einem Jahr sah die Lage noch anders aus. Im Mai 2024 hat es außergewöhnlich viel geregnet. So viel, dass es wegen Unwettern und Starkregen zu Pfingsten an Mosel, Saar und Ruwer Überschwemmungen gab. So auch in Contwig in der Südwestpfalz oder Riveris im Kreis Trier-Saarburg. Wie es damals dort ausgesehen hat, aber auch was seitdem getan wurde, damit man auf solche Situationen besser vorbereitet ist, zeigt Stephanie Naab.