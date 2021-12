Impfung brachte etwas Alltag ins Altenheim zurück

Seit genau einem Jahr kann man sich in Rheinland-Pfalz gegen Corona impfen lassen. Am 27.12.2020 startete offiziell die deutsche Impfkampagne. Mehr als 70 Prozent der Bevölkerung haben hier im Bundesland seither eine Erstimpfung erhalten. Zwei Menschen, die in dem Altenheim leben, in dem vor einem Jahr das Impfen begann, erinnern sich.