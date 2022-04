Das sagen die 1. FCK-Fans zum verlorenen Spiel gegen Wiesbaden

per Mail teilen

In der 3. Liga kämpft der 1. FC Kaiserslautern weiter um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Am Freitagabend hat Kaiserslautern aber gegen SV Wehen Wiesbaden verloren. Jetzt sind die Roten Teufel für den Aufstieg auf die Konkurrenz angewiesen - die Fans feiern ihren Verein trotzdem.