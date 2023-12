Nach Schneefall in der Nacht gibt es am Freitag noch im Süden einige Schneeflocken. Sonst bleibt es tagsüber bewölkt, nur in Eifel und Westerwald gibt es einige Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen zwischen minus drei Grad in der Eifel und zwei Grad an der Weinstraße. Der Wind weht nur schwach.