Vor einem Jahr wurde in Kandel in der Südpfalz die 15 Jahre alte Mia von ihrem Ex-Freund erstochen. Der Täter, ein Flüchtling, ist inzwischen rechtskräftig verurteilt, zu achteinhalb Jahren Gefängnis. Der Jahrestag heute sollte im Zeichen der Trauer stehen, still wollte die Stadt an Mia erinnern. Doch wie in den vergangenen Monaten gingen auch heute wieder Demonstranten auf die Straße.