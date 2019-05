Europa steht im Mittelpunkt der 23 DGB-Kundgebungen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zum 1. Mai. Die zentrale Veranstaltung zum Tag der Arbeit findet in Mainz statt.

DGB-Fahnen wehen am 1. Mai dpa Bildfunk picture alliance/Fredrik von Erichsen/dpa

Dort sprechen die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der DGB-Chef für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Dietmar Muscheid. Das Motto der Veranstaltungen lautet: "Europa. Jetzt aber richtig!".

Die Gewerkschaften fordern unter anderem armutsfeste Mindestlöhne in allen Staaten und mehr Tarifbindung. "Die Menschen müssen erleben, dass die EU ihr Leben nachhaltig und konkret verbessert", heißt es in dem DGB-Aufruf.

Dauer 00:28 min "Vergesst die Menschen nicht!" Gerade beim Thema Digitalisierung in der Arbeitswelt müsse ein gerechter Ausgleich zwischen den Interessen der Unternehmer und der Arbeitnehmer gefunden werden, sagt Dietmar Muscheid, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rheinland-Pfalz/Saarland.

Ex-Ministerpräsident Beck in Neuhofen

Zu einer Kundgebung in Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) ist der langjährige Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) angekündigt. In Koblenz spricht die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Sabrina Kunz.

Geplant sind zahlreiche weitere Kundgebungen, Demonstrationen, DGB-Empfänge und ökumenische Gottesdienste. Veranstaltungen gibt es etwa in Trier, Bad Kreuznach, Alezy, Idar-Oberstein und Worms. In der Westpfalz sind Zweibrücken, Kaiserslautern, Eisenberg und Pirmasens dabei. In der Vorder- und Südpfalz gibt es auch Veranstaltungen in Ludwigshafen, Landau, Speyer, Kandel, Haßloch und Frankenthal.

Bei der zentralen Veranstaltung in Saarbrücken sprechen die stellvertretende DGB-Bundesvorsitzende, Elke Hannack, und der stellvertretende Landesvorsitzende Eugen Roth.