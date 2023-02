RLP bereitet sich auf die Rosenmontagsumzüge vor. Es gab mehrere schwere Unfälle am Wochenende und Mainz 05 hat gewonnen.

9:49 Uhr Zum Ende noch einmal Rosenmontag So jetzt zum Abschluss aber doch noch mal zurück zum Rosenmontag. Wenn ihr schon auf unsere Seite geschaut habt, seht ihr, dass es andere Nachrichten heute schwer haben.



Für euch alle haben wir hier noch eine kurze Zusammenfassung, was euch heute noch erwartet: Wir streamen ab 12 Uhr die Umzüge in Mainz, Koblenz und Trier hier auf unserer Seite. Wenn ihr also keine Zeit oder Lust habt, selbst hinzugehen, verpasst ihr dennoch nichts. Falls ihr noch nicht wisst, wo ihr beim Zug in Mainz stehen sollt, haben wir hier die Übersicht über den Streckenverlauf. Aber wenn euch das Thema langsam zu den Ohren raus kommt - was wir kaum glauben können - haben wir natürlich auch dafür vorgesorgt. Hier gibt es die besten Tipps, wie ihr den Narren und Närrinnen entkommen könnt.

9:28 Uhr Mainz 05 siegt auswärts in Leverkusen Damit die Nachrichten des Morgens komplett sind, jetzt noch was zum Sport. Fußballbundesligist Mainz 05 hat gestern Abend das Auswärtsspiel gegen Leverkusen mit 3:2 gewonnen. Die 05er kletterten dadurch auf Rang neun der Tabelle. Die Tore schossen Anthony Caci, Leandro Barreiro und Marcus Ingvartsen per Elfmeter. Torhüter Finn Dahmen hielt zudem einen Elfmeter von Leverkusen. Wer die Mannschaft nach dem Sieg persönlich bejubeln möchte: 15 Spieler sowie zehn Funktionäre sind heute beim Rosenmontagszug in Mainz auf einem Wagen mit dabei. Über dieses Thema berichtete das Studio Mainz am 20. Februar 2023 um 9:25 Uhr.

9:04 Uhr Programmtipp: Doku über die Feuerkatastrophe in LU Wer noch nicht weiß, was er heute Abend schauen soll, ich hätte da einen Tipp: Der SWR erinnert mit einer Dokumentation an die Brandkatastrophe mit neun Todesopfern vor 15 Jahren in Ludwigshafen. In dem Film kommen Opfer, Rettungskräfte, Ermittelnde sowie die Staatsanwaltschaft und Menschen aus der Ludwigshafener Politik zu Wort. Die Dokumentation mit dem Titel "Feuerkinder - Über Leben nach der Katastrophe" ist ab heute in der ARD-Mediathek. Am Mittwoch wird der Film um 20:15 Uhr im SWR-Fernsehen gezeigt.

8:48 Uhr Kreis sucht Kröten-Träger Neuer Nebenjob gesucht? Der Kreis Südwestpfalz sucht Freiwillige, die sich im Amphibienschutz engagieren wollen. Nach Angaben des Kreises werden insbesondere im Bereich Clausen noch helfende Hände gesucht, die zum Beispiel Kröten über die Straße tragen. Wer mitmachen möchte, kann sich an die untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung wenden. Der Kreis bittet außerdem Autofahrer darum, zwischen Ende Februar und Ende April besonders vorsichtig zu fahren. In dieser Zeit würden Kröten, Frösche und Molche zu Tausenden die Straßen überqueren, um zu ihren Laichgewässern zu kommen. Über dieses Thema berichtete das Studio Kaiserslautern am 20. Februar 2023 um 8:25 Uhr.

8:32 Uhr Kirche kündigt Konsequenzen an, wenn Mitarbeitende streiken Wir hatten es ja eben beim dem Blick über den Tellerrand: Die Mitarbeitenden der Deutschen Post stimmen heute darüber ab, ob sie in den aktuellen Tarifverhandlungen in einen unbefristeten Streik treten. Die Menschen, die in Kitas der Evangelischen Kirche der Pfalz arbeiten, wollten am Freitag eigentlich auch streiken, doch dann haben sie eine E-Mail ihres Arbeitgebers erhalten. Darin hieß es unter anderem: "Sollte gestreikt werden, ist mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen". Ob die Empfänger der Mail trotzdem gestreikt haben und was die Gewerkschaft ver.di dazu sagt, lest ihr hier: Kaiserslautern Streit zwischen Ver.di und evangelischer Kirche der Pfalz Kirche droht Mitarbeitern mit Abmahnung und Kündigung Unter anderem die Kita-Mitarbeiter haben vergangene Woche gestreikt. Nicht aber die, die in kirchlichen Einrichtungen arbeiten. Denn die Evangelische Kirche hatte ein Streikverbot verhängt. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:12 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Zur Halbzeit des Tickers mal ein schneller Blick über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus. Auch in den anderen deutschen Karnevalshochburgen in Köln und Düsseldorf finden heute die großen Umzüge statt. Natürlich überträgt der WDR beide Umzüge live. Die Gewerkschaft ver.di lässt ab heute darüber abstimmen, ob sie bei der Deutschen Post einen unbefristeten Streik ausrufen soll. Bis zum 8. März können die bei der Post beschäftigten ver.di-Mitglieder darüber entscheiden. Vergangene Woche blieben wegen Warnstreiks im öffentlichen Dienst in einigen Landesteilen Kitas geschlossen und der Müll liegen. Zwei Wochen nach dem katastrophalen Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion mit zehntausenden Toten soll es heute in Berlin eine Gedenkveranstaltung geben. Die Türkische Gemeinde in Deutschland teilte mit, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) werde eine Rede halten. Gemeinsam mit dem Verband Deutsch-Syrischer Hilfsvereine wolle man ein Zeichen der Anteilnahme und der Solidarität setzen.

7:48 Uhr Reiterin stürzt durch Brücke und verletzt sich schwer Eine Reiterin ist gestern in Odernheim im Kreis Bad Kreuznach mit ihrem Pferd durch eine Brücke gestürzt, die über den Glan führt. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau mit ihrem Pferd über eine Eisenbahnbrücke der Draisinenstrecke reiten. Dabei brachen mehrere Holzplanken der Brücke durch und die Frau stürzte mit ihrem Pferd etwa drei Meter tief auf die Uferböschung. Sie erlitt schwere Verletzungen. Das Pferd konnte sich laut Polizei selbständig und nahezu unverletzt aus dem Glan retten und lief eigenständig wieder zu seinem Heimathof zurück. Pressestelle Polizei Kirn Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell RLP am 18. Februar 2023 um 19:45 Uhr.

6:52 Uhr Probleme bei der S-Bahn nach Mainz Wer heute über den Rhein zum Rosenmontagsumzug nach Mainz möchte, sollte mehr Zeit einplanen. Wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund mitteilt, gibt es auf der Linie S8 Probleme, die Züge fahren aktuell nicht nach Mainz. Die Störung soll noch bis 10 Uhr anhalten. Wir drücken allen Fastnachtern die Daumen, dass sie rechtzeitig ankommen.

6:50 Uhr Das Wetter am Rosenmontag: Mild aber windig Genug der schlechten Nachrichten: Zum Rosenmontag können die Fastnachter sich in Rheinland-Pfalz auf Sonnenschein und milde Temperaturen freuen. Der Deutsche Wetterdienst hat 11 bis 15 Grad vorhergesagt, in Hunsrück und Eifel 8 bis 10 Grad. Allerdings kann es mancherorts ganz schön windig werden. Video herunterladen (4,7 MB | MP4)

6:09 Uhr Fußgänger stirbt bei Unfall auf der B53 Ein Fußgänger ist am Sonntagabend auf der Bundesstraße 53 im Landkreis Trier-Saarburg von einem Auto erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Der Fahrer, der von Schweich in Richtung Trier unterwegs war, hat den 51-Jährigen erst im letzten Moment gesehen, teilte die Polizei mit. Der 69-jährige Autofahrer versuchte noch auszuweichen, was ihm aber nicht gelang. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz An Rosenmontag gibt es traditionell in Rheinland-Pfalz nur ein großes Thema: Das sind natürlich die großen Umzüge in Mainz, Koblenz und Trier. Wir übertragen später alle drei im Livestream auf unseren Seiten. Beim größten Umzug des Landes in Mainz geht es natürlich um 11:11 Uhr los. Die Stadt geht von 300.000 bis 500.000 Zuschauern aus. Wir haben hier alles wichtige für euch zusammengetragen. Mit mehr als 100 Fußgruppen, Musikkapellen und Motivwagen ist der Koblenzer Rosenmontagszug der größte Karnevalsumzug im nördlichen Rheinland-Pfalz. Der Koblenzer Rosenmontagszug startet um 12:11 Uhr in der Nähe der Basilika Sankt Kastor. Alle Infos findet ihr hier. Unter "Trier im Glück, Karneval ist zurück" startet der Rosenmontagsumzug in Trier ebenfalls um 12:11 Uhr. Eine Stunde später sind wir mit unserem Livestream am Start.