Notfallseelsorge verbessern, Schutzübungen durchführen

Wie kann man in Zukunft im Katastrophenfall besser reagieren? In ihrer dritten Sitzung hat die Enquete-Kommision verschiedene Themen in diesem Zusammenhang beleuchtet: Die Telefonnummern der Notfallseelsorge sollen zu einer Rufnummer zusammengeführt werden, Warnsignale sollen vereinheitlicht werden und Schutzübungen in Zukunft öfter stattfinden. In einer nächsten Sitzung wird über die Konsequenzen durch die Flut für das Planungsrecht von Gebäuden, Straßen und Neuerschließungen diskutiert.

Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz - Ein Dossier Unvorstellbare Wassermassen haben in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 die Region Trier und das Ahrtal in der Eifel getroffen. Die Folgen: Viele Tote und Verletzte und Schäden in Milliardenhöhe.