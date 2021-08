Die Ereignisse in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hinterlassen uns sprachlos. Um solche Katastrophen in Zukunft zu verhindern, müssen wir aber wieder sprechen – und zwar vermutlich anders als in der letzten Zeit. Nur: Wie?

Es ist schwierig, eine Kolumne zu schreiben, wenn ganz in der Nähe passiert ist, was ganz in der Nähe passiert ist. Im Nachrichtengeschäft ist es fast immer so, dass Menschen etwas passiert, aber es ist selten so nah und so eindringlich. Der Anstand gebietet in so einem Moment, erstmal die Klappe zu halten und in Gedanken bei denen zu sein, die ihre Leben verloren haben; ihre Liebsten, ihre Freunde und oder ihre Existenz. Und denen zu danken, die ihnen helfen.

Die Kolumne von Jan Seidel können Sie hier auch als Audio hören:

Wir können trotzdem damit rechnen, dass schon bald die Diskussionen beginnen. Am Ende zeichnet das eine schlaue Gesellschaft auch aus: Was ist passiert, was hätten wir tun können, welche Lehren ziehen wir daraus? Das hat in Deutschland seit der Aufklärung fast immer gut funktioniert. Experten erklären, die Anderen setzen die Erkenntnisse um.

Im Moment stockt dieses System offenbar. Weil für einige der Experte in diesen Tagen nicht mehr zählt als alle anderen. Das hat zwar etwas sehr Demokratisches, aber nur wenig Schlaues. Die Diskussion wird breit, aber sie bringt kaum Erkenntnis. Wir stehen auf der Stelle, anstatt uns zu bewegen.

Vielleicht kommen wir weiter, wenn wir alle wieder einen Schritt auf die Anderen zugehen – und nach Lösungen suchen, statt nach Schuldigen. Ich glaube, das schulden wir denen, denen passiert ist, was passiert ist. Um nach Möglichkeit zu verhindern, dass es anderen auch noch passiert.